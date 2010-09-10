Сообщение Meran » Вчера, 16:13

Решил на своем производстве заменить старые насосы, на более усовершенствованные, потому как мир двигается вперед, и я хотел бы двигатся с ним, но у меня проблема, дело в том, что я понятия не имею где их можно приобрести, если вы сталкивались с этим вопросом, поделитесь опытом решения, заранее спасибо.