Вакуумные насосы
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Вакуумные насосы
Решил на своем производстве заменить старые насосы, на более усовершенствованные, потому как мир двигается вперед, и я хотел бы двигатся с ним, но у меня проблема, дело в том, что я понятия не имею где их можно приобрести, если вы сталкивались с этим вопросом, поделитесь опытом решения, заранее спасибо.
Re: Вакуумные насосы
Попробуйте поискать такие насосы в магазине сантехники, я конечно не спец, ну больше я не знаю где они могут продаваться, в общем удачи тебе в поисках.
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