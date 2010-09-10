Вакуумные насосы

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Вакуумные насосы

Сообщение Meran » Вчера, 16:13

Решил на своем производстве заменить старые насосы, на более усовершенствованные, потому как мир двигается вперед, и я хотел бы двигатся с ним, но у меня проблема, дело в том, что я понятия не имею где их можно приобрести, если вы сталкивались с этим вопросом, поделитесь опытом решения, заранее спасибо.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Вакуумные насосы

Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:48

Попробуйте поискать такие насосы в магазине сантехники, я конечно не спец, ну больше я не знаю где они могут продаваться, в общем удачи тебе в поисках.
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