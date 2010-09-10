Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 16:16

Добрый день! Ребят, вот решил себе купить новый монитор, потому как на моем нынешним мониторе очень плохое расширение, да и сам экран довольно плохой, поэтому ребят, если вы знаете хорошие модели, то будет очень интересно прочесть про них.