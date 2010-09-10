Хочу новый монитор
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Хочу новый монитор
Добрый день! Ребят, вот решил себе купить новый монитор, потому как на моем нынешним мониторе очень плохое расширение, да и сам экран довольно плохой, поэтому ребят, если вы знаете хорошие модели, то будет очень интересно прочесть про них.
Re: Хочу новый монитор
Советую вам покупать мониторы от компании самсунг, потому как они очень качественные и довольно недорогие, поэтому я думаю я вам помог, можете меня не благодарить.
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