Хочу новый монитор

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Хочу новый монитор

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 16:16

Добрый день! Ребят, вот решил себе купить новый монитор, потому как на моем нынешним мониторе очень плохое расширение, да и сам экран довольно плохой, поэтому ребят, если вы знаете хорошие модели, то будет очень интересно прочесть про них.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Хочу новый монитор

Сообщение Sumail » Сегодня, 18:54

Советую вам покупать мониторы от компании самсунг, потому как они очень качественные и довольно недорогие, поэтому я думаю я вам помог, можете меня не благодарить.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Хочу новый монитор

Сообщение Haminahu » Сегодня, 21:43

старый продаете?
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