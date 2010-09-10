Посоветуйте мне мойку
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Посоветуйте мне мойку
Недавно купил себе свой первый автомобиль, и я хотел бы найти для себя хорошую мойку, куда бы я мог после роботы заезжать и мыть свою ласточку, если вы знаете действительно хорошие автомойки, то буду очень вам благодарен, если вы расскажите про них.
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