Сообщение BlackFury » Сегодня, 16:18

Недавно купил себе свой первый автомобиль, и я хотел бы найти для себя хорошую мойку, куда бы я мог после роботы заезжать и мыть свою ласточку, если вы знаете действительно хорошие автомойки, то буду очень вам благодарен, если вы расскажите про них.