Посоветуйте мне мойку

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Посоветуйте мне мойку

Сообщение BlackFury » Вчера, 16:18

Недавно купил себе свой первый автомобиль, и я хотел бы найти для себя хорошую мойку, куда бы я мог после роботы заезжать и мыть свою ласточку, если вы знаете действительно хорошие автомойки, то буду очень вам благодарен, если вы расскажите про них.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Посоветуйте мне мойку

Сообщение Noone » 45 минут назад

А не проще помыть машину самому, неужели это так сложно, вы ж сэкономите очень много денег для этого, вам только нужно купить специальную лейку для мойки и собственно все.
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