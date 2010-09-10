Сообщение Sumail » Сегодня, 16:48

Всем привет, не знаю почему я такой не везучий, ну в общем уже третий раз у меня +- через пол года ломается смеситель, у моих друзей по три года спокойно стоит, а мне попадаются бракованные, может вы мне посоветуете действительно качественный смеситель.