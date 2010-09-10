Смеситель для ванной

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Смеситель для ванной

Сообщение Sumail » Сегодня, 16:48

Всем привет, не знаю почему я такой не везучий, ну в общем уже третий раз у меня +- через пол года ломается смеситель, у моих друзей по три года спокойно стоит, а мне попадаются бракованные, может вы мне посоветуете действительно качественный смеситель.
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