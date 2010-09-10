Смеситель для ванной

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Смеситель для ванной

Сообщение Sumail » Вчера, 16:48

Всем привет, не знаю почему я такой не везучий, ну в общем уже третий раз у меня +- через пол года ломается смеситель, у моих друзей по три года спокойно стоит, а мне попадаются бракованные, может вы мне посоветуете действительно качественный смеситель.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Смеситель для ванной

Сообщение Dendi1 » 36 минут назад

Не повезло вам, у меня смеситель стоит уже три года, и я думаю еще также простоит минимум, это германский производитель, поэтому советую в след раз брать германские смесители.
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