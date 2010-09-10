Смеситель для ванной
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Смеситель для ванной
Всем привет, не знаю почему я такой не везучий, ну в общем уже третий раз у меня +- через пол года ломается смеситель, у моих друзей по три года спокойно стоит, а мне попадаются бракованные, может вы мне посоветуете действительно качественный смеситель.
Re: Смеситель для ванной
Не повезло вам, у меня смеситель стоит уже три года, и я думаю еще также простоит минимум, это германский производитель, поэтому советую в след раз брать германские смесители.
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