Накрутка комментов в вк
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Накрутка комментов в вк
Доброго времени суток дорогие друзья, в общем то у меня есть очень популярный пост, где довольно много лайков, а комментариев очень мало, и выглядит это очень неестественно, поэтому хочу немного накрутить комментов, но вот каким образом это сделать я не знаю, надеюсь вы мне поможете.
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