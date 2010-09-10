Сообщение Noone » 10 сен 2019, 16:50

Доброго времени суток дорогие друзья, в общем то у меня есть очень популярный пост, где довольно много лайков, а комментариев очень мало, и выглядит это очень неестественно, поэтому хочу немного накрутить комментов, но вот каким образом это сделать я не знаю, надеюсь вы мне поможете.