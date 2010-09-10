Накрутка комментов в вк

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Накрутка комментов в вк

Сообщение Noone » 10 сен 2019, 16:50

Доброго времени суток дорогие друзья, в общем то у меня есть очень популярный пост, где довольно много лайков, а комментариев очень мало, и выглядит это очень неестественно, поэтому хочу немного накрутить комментов, но вот каким образом это сделать я не знаю, надеюсь вы мне поможете.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Накрутка комментов в вк

Сообщение Meran » Вчера, 23:30

Я бы на вашем месте не стал это делать, потому как вас могут забанить, с этим сейчас все жестко, я знаю примеры, которые тоже хотели накрутить себе лайков, и их забанили, так что не стоит заниматься накруткой.
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