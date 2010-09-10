Накрутка комментов в вк
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Накрутка комментов в вк
Доброго времени суток дорогие друзья, в общем то у меня есть очень популярный пост, где довольно много лайков, а комментариев очень мало, и выглядит это очень неестественно, поэтому хочу немного накрутить комментов, но вот каким образом это сделать я не знаю, надеюсь вы мне поможете.
Re: Накрутка комментов в вк
Я бы на вашем месте не стал это делать, потому как вас могут забанить, с этим сейчас все жестко, я знаю примеры, которые тоже хотели накрутить себе лайков, и их забанили, так что не стоит заниматься накруткой.
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