Строительство домов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Строительство домов

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 16:53

Вы наверняка все знаете что существуют главные и основные цели у мужчины, это завести ребенка, посадить дерево и построить дом, первые два пункта у меня уже выполнены, осталось только построить дом, но самому мне не справится, так как я в этом абсолютно нуб, поэтому нужна бригада профессионалов, которые и помогут построить мне дом, надеюсь вы поможете отыскать такихж
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: BlackFury, Meran, oleg2002209, Sumail и 0 гостей