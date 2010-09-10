Строительство домов
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Строительство домов
Вы наверняка все знаете что существуют главные и основные цели у мужчины, это завести ребенка, посадить дерево и построить дом, первые два пункта у меня уже выполнены, осталось только построить дом, но самому мне не справится, так как я в этом абсолютно нуб, поэтому нужна бригада профессионалов, которые и помогут построить мне дом, надеюсь вы поможете отыскать такихж
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Строительство домов
Ну желательно конечно построить дом своими руками, это если по правилам, но если вы не никаким образом не связаны в области строительства, то конечно вам нужно помощь.
Re: Строительство домов
Ищите надежную проверенную временем компания, чтобы дом в конечном итоге был надежным и прочным и не пришлось бы вам потом что-либо переделывать.
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