Строительство домов

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Строительство домов

Сообщение Dendi1 » 10 сен 2019, 16:53

Вы наверняка все знаете что существуют главные и основные цели у мужчины, это завести ребенка, посадить дерево и построить дом, первые два пункта у меня уже выполнены, осталось только построить дом, но самому мне не справится, так как я в этом абсолютно нуб, поэтому нужна бригада профессионалов, которые и помогут построить мне дом, надеюсь вы поможете отыскать такихж
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Строительство домов

Сообщение oleg2002209 » 11 сен 2019, 23:19

Ну желательно конечно построить дом своими руками, это если по правилам, но если вы не никаким образом не связаны в области строительства, то конечно вам нужно помощь.
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Бритни
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 23:35

Re: Строительство домов

Сообщение Бритни » Сегодня, 12:06

Ищите надежную проверенную временем компания, чтобы дом в конечном итоге был надежным и прочным и не пришлось бы вам потом что-либо переделывать.
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