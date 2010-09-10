Сообщение Dendi1 » 10 сен 2019, 16:53

Вы наверняка все знаете что существуют главные и основные цели у мужчины, это завести ребенка, посадить дерево и построить дом, первые два пункта у меня уже выполнены, осталось только построить дом, но самому мне не справится, так как я в этом абсолютно нуб, поэтому нужна бригада профессионалов, которые и помогут построить мне дом, надеюсь вы поможете отыскать такихж