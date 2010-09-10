Сообщение Хойя » Сегодня, 19:25

Всем привет! Мы пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли! Ну как так? Вот у меня возникла такая идея - а не открыть ли такой бизнес? Вот только я никогда с общепитом не сталкивалась.. Получится ли?