Доставка горячей еды

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Доставка горячей еды

Сообщение Хойя » Сегодня, 19:25

Всем привет! Мы пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли! Ну как так? Вот у меня возникла такая идея - а не открыть ли такой бизнес? Вот только я никогда с общепитом не сталкивалась.. Получится ли?
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