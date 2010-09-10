Доставка горячей еды

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Доставка горячей еды

Сообщение Хойя » Сегодня, 20:00

Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли! Ну как так? Вот у меня возникла такая идея - а не открыть ли такой бизнес? Это не сложно, можно даже купить готовую франшизу по доставке обедов в офис: https://franchise.krolikbro.ru/ Но вот вопрос - это будет пользоваться спросом?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Доставка горячей еды

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 20:07

Пиццу можно заказать. А если хотите именно какие-то горячие вторые блюда, то есть рестораны, которые работают с доставкой. Но у них и цены, конечно, ресторанные
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Доставка горячей еды

Сообщение Пантерка » 43 минуты назад

Так в том то и дело. на работу каждый день не будешь из ресторана блюда заказывать же. А вот если бы было что-то при приемлемым ценам, то лично я бы заказывала. Да и многие у нас в офисе, думаю
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Доставка горячей еды

Сообщение Holly » 13 минут назад

Вот и у нас никакого кафе или столовой нет. Все носят еду с собой из дома. Очень неудобно. Был бы обед в пределах 300 рублей, хотя бы, я бы, думаю, стала покупать. Удобно же
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