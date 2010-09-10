Доставка горячей еды
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Доставка горячей еды
Всем привет! Муж пожаловался, что у них в офисном здании кафе на ремонт закрылось. И все - и поесть негде. Стали мы с ним искать, где у нас в Рязани можно горячие обеды заказывать по низким ценам и ничего не нашли! Ну как так? Вот у меня возникла такая идея - а не открыть ли такой бизнес? Это не сложно, можно даже купить готовую франшизу по доставке обедов в офис: https://franchise.krolikbro.ru/ Но вот вопрос - это будет пользоваться спросом?
Re: Доставка горячей еды
Пиццу можно заказать. А если хотите именно какие-то горячие вторые блюда, то есть рестораны, которые работают с доставкой. Но у них и цены, конечно, ресторанные
Re: Доставка горячей еды
Так в том то и дело. на работу каждый день не будешь из ресторана блюда заказывать же. А вот если бы было что-то при приемлемым ценам, то лично я бы заказывала. Да и многие у нас в офисе, думаю
Re: Доставка горячей еды
Вот и у нас никакого кафе или столовой нет. Все носят еду с собой из дома. Очень неудобно. Был бы обед в пределах 300 рублей, хотя бы, я бы, думаю, стала покупать. Удобно же
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