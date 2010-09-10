Сообщение Пантерка » 43 минуты назад

Так в том то и дело. на работу каждый день не будешь из ресторана блюда заказывать же. А вот если бы было что-то при приемлемым ценам, то лично я бы заказывала. Да и многие у нас в офисе, думаю