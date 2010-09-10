Авто жене

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Авто жене

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:04

Решил наконец-то жене взять автомобиль, какой бы вы посоветовали, недорогой, практичный и главное красивый, как хочет моя супруга :)
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