Авто жене
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Авто жене
Решил наконец-то жене взять автомобиль, какой бы вы посоветовали, недорогой, практичный и главное красивый, как хочет моя супруга
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Авто жене
мне кажется что хорошей альтернативой мог бы стать Ситроен
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