Авто жене

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Авто жене

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 сен 2019, 14:04

Решил наконец-то жене взять автомобиль, какой бы вы посоветовали, недорогой, практичный и главное красивый, как хочет моя супруга :)
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Авто жене

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 13:30

мне кажется что хорошей альтернативой мог бы стать Ситроен
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Авто жене

Сообщение irinakotova » Сегодня, 19:15

Советовала бы я вам взять с салона машину, не нужно покупать б/у, потом просто потратите много денег на запчасти. Это дело ваше конечно, но я всегда буду стоять на своём, у меня есть возможность покупать всё новое. Насчет машины Ситроен, вот вам сайт, это официальный дилер https://www.avtogermes.ru/sale/citroen/ , тут вы можете посмотреть авто и цены на них. Я думаю что вашей жене бы понравился такой подарок.
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