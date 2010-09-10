Авто жене
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Авто жене
Решил наконец-то жене взять автомобиль, какой бы вы посоветовали, недорогой, практичный и главное красивый, как хочет моя супруга
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Авто жене
мне кажется что хорошей альтернативой мог бы стать Ситроен
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Авто жене
Советовала бы я вам взять с салона машину, не нужно покупать б/у, потом просто потратите много денег на запчасти. Это дело ваше конечно, но я всегда буду стоять на своём, у меня есть возможность покупать всё новое. Насчет машины Ситроен, вот вам сайт, это официальный дилер https://www.avtogermes.ru/sale/citroen/ , тут вы можете посмотреть авто и цены на них. Я думаю что вашей жене бы понравился такой подарок.
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