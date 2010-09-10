Авто жене

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 354
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Авто жене

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 сен 2019, 14:04

Решил наконец-то жене взять автомобиль, какой бы вы посоветовали, недорогой, практичный и главное красивый, как хочет моя супруга :)
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Авто жене

Сообщение Надежда 79 » 02 окт 2019, 13:30

мне кажется что хорошей альтернативой мог бы стать Ситроен
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Авто жене

Сообщение irinakotova » 02 окт 2019, 19:15

Советовала бы я вам взять с салона машину, не нужно покупать б/у, потом просто потратите много денег на запчасти. Это дело ваше конечно, но я всегда буду стоять на своём, у меня есть возможность покупать всё новое. Насчет машины Ситроен, вот вам сайт, это официальный дилер https://www.avtogermes.ru/sale/citroen/ , тут вы можете посмотреть авто и цены на них. Я думаю что вашей жене бы понравился такой подарок.
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Спартанка
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:10

Re: Авто жене

Сообщение Спартанка » 14 ноя 2019, 01:41

Хороший вариант)
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Танкист
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:31

Re: Авто жене

Сообщение Танкист » 14 ноя 2019, 01:42

Моя супруга тоже об авто мечтает.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Авто жене

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:31

Мне муж купил отличное элегантное и женское авто Mazda CX-5 https://mazda-vidi.com.ua/ru/model-lineup/mazda-cx-5 У меня красного цвета, на сайте есть большая палитра цветов, все яркие, красивые. Официальный дилер Mazda в Украине компания Мазда ВИДИ Скай предлагает выбрать идеальный автомобиль Mazda CX-5 в дилерском центре по адресу: г. Киев с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая 60-А.
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