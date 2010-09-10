Подарок для друга

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Подарок для друга

Сообщение Изаура » Сегодня, 15:37

Эх давненько я сюда не заходила). Сейчас вот выбираю подарок для своего лучшего друга, и не знаю что такое необычное можно ему подарить. Просто у него проблем с деньгами вроде как нет, и сказать что он в чём-то определённом нуждается нельзя. По этому хотелось бы устроить для него такой день рождение который принесёт ему массу положительных эмоций. Как это сделать?
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KreysaEV
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 июн 2019, 00:18

Re: Подарок для друга

Сообщение KreysaEV » 27 минут назад

Да тут в последние время вообще никого из старых сторожил нельзя нарисовать). А что касательно вашей проблемы, то в интернете есть кучу разных порталов на которых выкладывают интересные идеи для подарков друзья. Там даже некоторые люди дарят своим знакомым дикий секс с проституткой https://msk.malvinki.net/po-parametram/ ... stitutkoj/ . Такой подарок правда не всем по душе придётся, но я думаю если у вас холостой друг, то ему он однозначно понравится. Так что развлекаться можно разными способами)))!
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