Сообщение Изаура » Сегодня, 15:37

Эх давненько я сюда не заходила). Сейчас вот выбираю подарок для своего лучшего друга, и не знаю что такое необычное можно ему подарить. Просто у него проблем с деньгами вроде как нет, и сказать что он в чём-то определённом нуждается нельзя. По этому хотелось бы устроить для него такой день рождение который принесёт ему массу положительных эмоций. Как это сделать?