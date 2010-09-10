Сообщение Barabulka222 » Вчера, 23:14

Очень удивилась, когда в Центре планирования семьи мне назначили уколы Пинеамина. Хорошо знакома с этим препаратом, поскольку моя мама спасается им от приливов. У меня стоит диагноз – бесплодие неясного генеза, эндометриоз. Действительно ли при проблемах с зачатием назначают этот препарат?