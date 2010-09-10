Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?
Очень удивилась, когда в Центре планирования семьи мне назначили уколы Пинеамина. Хорошо знакома с этим препаратом, поскольку моя мама спасается им от приливов. У меня стоит диагноз – бесплодие неясного генеза, эндометриоз. Действительно ли при проблемах с зачатием назначают этот препарат?
Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?
Моя подруга после двух курсов Пинеамина ушла в декрет. Детей не было 3 года. Уже собиралась делать ЭКО. Хорошо, что попала к серьезному специалисту, отслеживающему новые подходы в лечении.
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