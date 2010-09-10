Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение Barabulka222 » 12 сен 2019, 23:14

Очень удивилась, когда в Центре планирования семьи мне назначили уколы Пинеамина. Хорошо знакома с этим препаратом, поскольку моя мама спасается им от приливов. У меня стоит диагноз – бесплодие неясного генеза, эндометриоз. Действительно ли при проблемах с зачатием назначают этот препарат?
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение Берёзка » 13 сен 2019, 12:30

Моя подруга после двух курсов Пинеамина ушла в декрет. Детей не было 3 года. Уже собиралась делать ЭКО. Хорошо, что попала к серьезному специалисту, отслеживающему новые подходы в лечении.
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение Barabulka222 » Сегодня, 00:50

Не хотелось бы делать ЭКО. Это – очень серьезное вмешательство в организм, да и результаты не у всех есть. Два курса – это не много. С каким перерывом подруга колола препарат? Использовала его в комплексе?
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