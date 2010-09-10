Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение Barabulka222 » 12 сен 2019, 23:14

Очень удивилась, когда в Центре планирования семьи мне назначили уколы Пинеамина. Хорошо знакома с этим препаратом, поскольку моя мама спасается им от приливов. У меня стоит диагноз – бесплодие неясного генеза, эндометриоз. Действительно ли при проблемах с зачатием назначают этот препарат?
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение Берёзка » 13 сен 2019, 12:30

Моя подруга после двух курсов Пинеамина ушла в декрет. Детей не было 3 года. Уже собиралась делать ЭКО. Хорошо, что попала к серьезному специалисту, отслеживающему новые подходы в лечении.
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение Barabulka222 » 15 сен 2019, 00:50

Не хотелось бы делать ЭКО. Это – очень серьезное вмешательство в организм, да и результаты не у всех есть. Два курса – это не много. С каким перерывом подруга колола препарат? Использовала его в комплексе?
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение Берёзка » 16 сен 2019, 15:09

Там была какая-то "хитрая" схема, которую периодически корректировал врач. Кроме уколов Пинеамина принимался еще Овариамин. Точной дозировки я не знаю. Да и она рассчитывается индивидуально. В Вашем случае необходимо найти доктора, который умеет опыт стимулирования выработки гормонов естественным путем. В этом случае беременность наступает без грубого вмешательства в организм.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение Наташа Швец » 11 май 2020, 10:41

Я вам честно скажу, вот так на форумах лучше не искать лекарства. Мы с мужем тоже лечились от бесплодия. По итогу ничего так и не вышло и пришлось посетить центр сурматеринства Там нам подобрали суррогатную маму, мы подписали контракт и она выносила нам ребеночка. Честно, скажу, малыша я полностью считаю своим и советую никому не бояться этого.
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение SokJin » Вчера, 00:44

А вы слышали про криоконсервацию спермы ? У нас в городе тоже такое можно сделать?
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phileosofos
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:27

Re: Помогает ли противоклимактерический препарат Пинеамин при бесплодии?

Сообщение phileosofos » Вчера, 15:39

SokJin писал(а):А вы слышали про криоконсервацию спермы ? У нас в городе тоже такое можно сделать?


Знаю, что криоконсервация как яйцеклеток так и спермы это довольно популярная услуга для обеспеченных людей, так как у них нет времени на семью и они полностью в заняты зарабатыванием денег. Но в будущем, у них есть в планах завести ребенка. Благодаря такой процедуре можно заморозить лучший ваш биоматериал для использования его в будущем, когда ваш организм уже не имеет возможности выработать такой же. Сейчас, довольно развита репродуктивная медицина и во многих городах есть центры, где можно сделать подобную процедуру.
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