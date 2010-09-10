Сообщение Barabulka222 » 15 сен 2019, 00:50

Не хотелось бы делать ЭКО. Это – очень серьезное вмешательство в организм, да и результаты не у всех есть. Два курса – это не много. С каким перерывом подруга колола препарат? Использовала его в комплексе?