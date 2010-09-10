Курсовая
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Курсовая
Никак не могу написать курсовую по страховому праву. Раньше всегда сам писал, а любой предмет. А тут не получается, не дружу я с этим предметом. Нашел компанию тебе зачет у них можно заказать работы разного направления (дипломную, курсовую) по разным специализациям. Что думаете? Стоит заказывать или пытаться все же самому написать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя