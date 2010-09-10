Курсовая

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Курсовая

Сообщение Алексей Кобзарь » 53 минуты назад

Никак не могу написать курсовую по страховому праву. Раньше всегда сам писал, а любой предмет. А тут не получается, не дружу я с этим предметом. Нашел компанию тебе зачет у них можно заказать работы разного направления (дипломную, курсовую) по разным специализациям. Что думаете? Стоит заказывать или пытаться все же самому написать?
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