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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Курсовая

Сообщение Алексей Кобзарь » 13 сен 2019, 11:29

Никак не могу написать курсовую по страховому праву. Раньше всегда сам писал, а любой предмет. А тут не получается, не дружу я с этим предметом. Нашел компанию тебе зачет у них можно заказать работы разного направления (дипломную, курсовую) по разным специализациям. Что думаете? Стоит заказывать или пытаться все же самому написать?
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Курсовая

Сообщение Bolotov_V » 11 ноя 2019, 18:23

Алексей Кобзарь писал(а):Никак не могу написать курсовую по страховому праву.

В идеале, потратить кучу времени и написать самому, но не факт, что будет что-то толковое))
Я с первого курса заказываю здесь https://student-servis.ru/, и не только курсовые, но и конспекты, контрольные тоже. Считаю, что некоторые предметы вообще второстепенные, вряд ли пригодятся, поэтому лучше потратить время на нужные знания, усилить их, а для остальных можно и обратиться за помощью. Тем более, что как раз за них и нахожусь в первых рядах рейтинга. Это правда!
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Курсовая

Сообщение Буцефалия » 30 минут назад

Я заказывала курсовую работу по гражданскому праву здесь: https://author24.ru/kursovaja_rabota_po ... omu_pravu/ . Очень довольна итоговым результатом. Курсовую работу написали грамотно. Проверку преподавателя на антиплагиат курсовая прошла успешно, а значит работа написана индивидуально. Изучив содержание, я защитила работу на пять. Рекомендую всем Автор24, тут пишут курсовые по любому предмету и на тему любой сложности.
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