Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 3 сообщения • Страница 1 из 1

Bolotov_V Гость RZN.info Сообщения: 13 Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08 Откуда: Рязань Re: Курсовая Цитата Сообщение Bolotov_V » 11 ноя 2019, 18:23 Алексей Кобзарь писал(а): Никак не могу написать курсовую по страховому праву.

В идеале, потратить кучу времени и написать самому, но не факт, что будет что-то толковое))

Я с первого курса заказываю здесь В идеале, потратить кучу времени и написать самому, но не факт, что будет что-то толковое))Я с первого курса заказываю здесь https://student-servis.ru/ , и не только курсовые, но и конспекты, контрольные тоже. Считаю, что некоторые предметы вообще второстепенные, вряд ли пригодятся, поэтому лучше потратить время на нужные знания, усилить их, а для остальных можно и обратиться за помощью. Тем более, что как раз за них и нахожусь в первых рядах рейтинга. Это правда! Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 3 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Услуги»