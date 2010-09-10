Доска обьявлений

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Доска обьявлений

Сообщение BlackFury » 49 минут назад

Всем привет, вот буквально 2 дня назад делал ремонт в квартире, и во время этого заметил. что у меня куча ненужных дорогостоящих вещей. И поэтому я решил их продать. Но вот в чем проблема, денег нет на подачу объявления, и поэтому мне нужно найти бесплатную доску объявлений, и я надеюсь вы мне в этом поможете.
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