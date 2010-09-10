Сообщение BlackFury » 13 сен 2019, 20:26

Всем привет, вот буквально 2 дня назад делал ремонт в квартире, и во время этого заметил. что у меня куча ненужных дорогостоящих вещей. И поэтому я решил их продать. Но вот в чем проблема, денег нет на подачу объявления, и поэтому мне нужно найти бесплатную доску объявлений, и я надеюсь вы мне в этом поможете.