Проверка диагностической карты

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Проверка диагностической карты

Сообщение Sumail » 13 сен 2019, 20:48

Ребят, надо срочно проверить мою диагностическую карту, но я никак не могу найти компанию которая этим занимается, собственно поэтому я и здесь, и если вы знаете такие компании, то буду очень вам благодарен, если вы мне их скажите.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Проверка диагностической карты

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 20:58

Это вам скорей всего нужно обратится к компании, которая занимается техосмотром автомобиля, у них вроде как должны быть такие услуги.
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