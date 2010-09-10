Проверка диагностической карты
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Проверка диагностической карты
Ребят, надо срочно проверить мою диагностическую карту, но я никак не могу найти компанию которая этим занимается, собственно поэтому я и здесь, и если вы знаете такие компании, то буду очень вам благодарен, если вы мне их скажите.
Re: Проверка диагностической карты
Это вам скорей всего нужно обратится к компании, которая занимается техосмотром автомобиля, у них вроде как должны быть такие услуги.
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