Сообщение Noone » 26 минут назад

Всем привет, хочу закупить себе шины на зиму, пока на них цены довольно низкая, правда в городе у нас продают одно гамно, поэтому буду покупить через инет, пока правда не знаю где именно, но я надеюсь что вы мне подскажите, заранее спасибо.