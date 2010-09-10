Шины для грузовика

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Шины для грузовика

Сообщение Noone » 26 минут назад

Всем привет, хочу закупить себе шины на зиму, пока на них цены довольно низкая, правда в городе у нас продают одно гамно, поэтому буду покупить через инет, пока правда не знаю где именно, но я надеюсь что вы мне подскажите, заранее спасибо.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость