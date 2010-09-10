Шины для грузовика
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Шины для грузовика
Всем привет, хочу закупить себе шины на зиму, пока на них цены довольно низкая, правда в городе у нас продают одно гамно, поэтому буду покупить через инет, пока правда не знаю где именно, но я надеюсь что вы мне подскажите, заранее спасибо.
Re: Шины для грузовика
У нас в городе с этим все проблематично, потому как у нас практически никто не ездит на грузовиках, поэтому и шины для него не продают, поэтому я покупаю в инете.
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