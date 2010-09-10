Монтаж кондиционера
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Монтаж кондиционера
Доброго времени суток, мне вот понадобился сервис, который занимается монтажом кондиционеров. У меня так и не вышло найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Монтаж кондиционера
Не знаю, я когда покупал кондиционер, мне там же и предложили его установить, от чего я естественно никак не мог отказаться, собственно они мне его и установили, не знаю почему у вас этого не произошло.
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