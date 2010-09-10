Подскажите мне букмекера

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Подскажите мне букмекера

Сообщение Meran » 13 сен 2019, 20:51

Я хочу попробовать сделать несколько ставок на одном из российских букмекеров. Какого мне лучше выбрать? Если есть здесь опытные игроки, то посоветуйте мне, пожалуйста, буду очень вам благодарен.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Подскажите мне букмекера

Сообщение BlackFury » Сегодня, 19:26

Да букмекеров сейчас очень много, но на твоем месте я бы и пробовать не стал, потому как у меня есть друг, которые набрал кредиты и пошел ставить ставки, в итоге все проиграл, так что, это конечно твое дело, но я бы не советовал.
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