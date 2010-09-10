Подскажите мне букмекера
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Подскажите мне букмекера
Я хочу попробовать сделать несколько ставок на одном из российских букмекеров. Какого мне лучше выбрать? Если есть здесь опытные игроки, то посоветуйте мне, пожалуйста, буду очень вам благодарен.
Re: Подскажите мне букмекера
Да букмекеров сейчас очень много, но на твоем месте я бы и пробовать не стал, потому как у меня есть друг, которые набрал кредиты и пошел ставить ставки, в итоге все проиграл, так что, это конечно твое дело, но я бы не советовал.
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