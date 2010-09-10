Подскажите мне букмекера

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Подскажите мне букмекера

Сообщение Meran » 13 сен 2019, 20:51

Я хочу попробовать сделать несколько ставок на одном из российских букмекеров. Какого мне лучше выбрать? Если есть здесь опытные игроки, то посоветуйте мне, пожалуйста, буду очень вам благодарен.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Подскажите мне букмекера

Сообщение BlackFury » 16 сен 2019, 19:26

Да букмекеров сейчас очень много, но на твоем месте я бы и пробовать не стал, потому как у меня есть друг, которые набрал кредиты и пошел ставить ставки, в итоге все проиграл, так что, это конечно твое дело, но я бы не советовал.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Подскажите мне букмекера

Сообщение Haminahu » 20 сен 2019, 22:48

ооо, я бы тоже хотел научиться делать ставки!
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Подскажите мне букмекера

Сообщение gonchar84 » 10 окт 2019, 17:17

Так вперед! В этом нет ничего сложного) Попробуйте зарегистрироваться в бк 1xbet, там постоянно дают какие то бонусы, в том числе и за регистрацию https://sportstavki.online/bonusy-bukme ... tory-1xbet
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Подскажите мне букмекера

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 19:56

Доброго времени суток! Помимо выбора букмекера, есть еще более сложный выбор - это капперы, хороших сейчас мало, так что лучше выбирать по отзывам реальных людей на сайте http://pro-online-zarabotok.ru Тогда вы точно не будете обманутыми и сможете поднять бабки за осень!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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