Сообщение BlackFury » 16 сен 2019, 19:26

Да букмекеров сейчас очень много, но на твоем месте я бы и пробовать не стал, потому как у меня есть друг, которые набрал кредиты и пошел ставить ставки, в итоге все проиграл, так что, это конечно твое дело, но я бы не советовал.