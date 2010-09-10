Деньги под бизнес
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Деньги под бизнес
Всем доброй ночи кто еще не спит, решил я значит открыть бизнес, так как думаю что у меня есть уже все необходимые знания, но для этого мне нужна огромная сумма денег, часть у меня уже есть, но большинства к сожалению нету, поэтому ребят, обращаюсь к вам, посоветуйте мне проверенную кредитную компанию, которая дает кредиты под маленький процент.
Re: Деньги под бизнес
Как по мне, брать деньги в кредит под бизнес это очень плохая затея, потом только на кредит и будете работать, ну это опять же мое мнение, и оно может не совпадать с вашим.
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