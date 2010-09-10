Деньги под бизнес

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Деньги под бизнес

Сообщение Sumail » 13 сен 2019, 22:50

Всем доброй ночи кто еще не спит, решил я значит открыть бизнес, так как думаю что у меня есть уже все необходимые знания, но для этого мне нужна огромная сумма денег, часть у меня уже есть, но большинства к сожалению нету, поэтому ребят, обращаюсь к вам, посоветуйте мне проверенную кредитную компанию, которая дает кредиты под маленький процент.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Деньги под бизнес

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 20:08

Как по мне, брать деньги в кредит под бизнес это очень плохая затея, потом только на кредит и будете работать, ну это опять же мое мнение, и оно может не совпадать с вашим.
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