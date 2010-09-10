Деньги под бизнес

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Деньги под бизнес

Сообщение Sumail » 13 сен 2019, 22:50

Всем доброй ночи кто еще не спит, решил я значит открыть бизнес, так как думаю что у меня есть уже все необходимые знания, но для этого мне нужна огромная сумма денег, часть у меня уже есть, но большинства к сожалению нету, поэтому ребят, обращаюсь к вам, посоветуйте мне проверенную кредитную компанию, которая дает кредиты под маленький процент.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Деньги под бизнес

Сообщение Dendi1 » 16 сен 2019, 20:08

Как по мне, брать деньги в кредит под бизнес это очень плохая затея, потом только на кредит и будете работать, ну это опять же мое мнение, и оно может не совпадать с вашим.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Деньги под бизнес

Сообщение typical_ryazanets » 13 ноя 2019, 22:35

Безусловно, вам понадобится немаленькая сумма и собрать ее будет непросто, скорее всего.
Но вместе с тем, сейчас полно выгодных предложений по кредитам, так что вы сможете занять энную сумму денег на некоторое время!
К примеру, вот тут https://cashinsky.ua/ru/blog/kredit_kruglosutochno/ вы можете оставить заявку онлайн на получение кредита в любое врем суток и уже вскоре деньги будут на вашей карте.
При этом совершенно не нужно предъявлять никакие справки, не нужно подымать кредитную историю, все намного проще!
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Деньги под бизнес

Сообщение Marcus » 25 ноя 2019, 15:01

Когда мне нужны были деньги, выходом стали микрозаймы. Я обратилась в ПК «Деньги в долг финанс» https://dengy.by/ . С меня не потребовали кучу ненужных документов, деньги выдали быстро.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Деньги под бизнес

Сообщение Laca » Сегодня, 16:01

А с чего бы начать порекомендовали открытие бизнеса?
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