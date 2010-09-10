Деньги под бизнес
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Деньги под бизнес
Всем доброй ночи кто еще не спит, решил я значит открыть бизнес, так как думаю что у меня есть уже все необходимые знания, но для этого мне нужна огромная сумма денег, часть у меня уже есть, но большинства к сожалению нету, поэтому ребят, обращаюсь к вам, посоветуйте мне проверенную кредитную компанию, которая дает кредиты под маленький процент.
Re: Деньги под бизнес
Как по мне, брать деньги в кредит под бизнес это очень плохая затея, потом только на кредит и будете работать, ну это опять же мое мнение, и оно может не совпадать с вашим.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Деньги под бизнес
Безусловно, вам понадобится немаленькая сумма и собрать ее будет непросто, скорее всего.
Но вместе с тем, сейчас полно выгодных предложений по кредитам, так что вы сможете занять энную сумму денег на некоторое время!
К примеру, вот тут https://cashinsky.ua/ru/blog/kredit_kruglosutochno/ вы можете оставить заявку онлайн на получение кредита в любое врем суток и уже вскоре деньги будут на вашей карте.
При этом совершенно не нужно предъявлять никакие справки, не нужно подымать кредитную историю, все намного проще!
Но вместе с тем, сейчас полно выгодных предложений по кредитам, так что вы сможете занять энную сумму денег на некоторое время!
К примеру, вот тут https://cashinsky.ua/ru/blog/kredit_kruglosutochno/ вы можете оставить заявку онлайн на получение кредита в любое врем суток и уже вскоре деньги будут на вашей карте.
При этом совершенно не нужно предъявлять никакие справки, не нужно подымать кредитную историю, все намного проще!
Re: Деньги под бизнес
Когда мне нужны были деньги, выходом стали микрозаймы. Я обратилась в ПК «Деньги в долг финанс» https://dengy.by/ . С меня не потребовали кучу ненужных документов, деньги выдали быстро.
Re: Деньги под бизнес
А с чего бы начать порекомендовали открытие бизнеса?
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