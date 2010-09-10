Деньги под бизнес
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Деньги под бизнес
Всем доброй ночи кто еще не спит, решил я значит открыть бизнес, так как думаю что у меня есть уже все необходимые знания, но для этого мне нужна огромная сумма денег, часть у меня уже есть, но большинства к сожалению нету, поэтому ребят, обращаюсь к вам, посоветуйте мне проверенную кредитную компанию, которая дает кредиты под маленький процент.
Re: Деньги под бизнес
Как по мне, брать деньги в кредит под бизнес это очень плохая затея, потом только на кредит и будете работать, ну это опять же мое мнение, и оно может не совпадать с вашим.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Деньги под бизнес
Безусловно, вам понадобится немаленькая сумма и собрать ее будет непросто, скорее всего.
Но вместе с тем, сейчас полно выгодных предложений по кредитам, так что вы сможете занять энную сумму денег на некоторое время!
К примеру, вот тут https://cashinsky.ua/ru/blog/kredit_kruglosutochno/ вы можете оставить заявку онлайн на получение кредита в любое врем суток и уже вскоре деньги будут на вашей карте.
При этом совершенно не нужно предъявлять никакие справки, не нужно подымать кредитную историю, все намного проще!
Но вместе с тем, сейчас полно выгодных предложений по кредитам, так что вы сможете занять энную сумму денег на некоторое время!
К примеру, вот тут https://cashinsky.ua/ru/blog/kredit_kruglosutochno/ вы можете оставить заявку онлайн на получение кредита в любое врем суток и уже вскоре деньги будут на вашей карте.
При этом совершенно не нужно предъявлять никакие справки, не нужно подымать кредитную историю, все намного проще!
Re: Деньги под бизнес
Когда мне нужны были деньги, выходом стали микрозаймы. Я обратилась в ПК «Деньги в долг финанс» https://dengy.by/ . С меня не потребовали кучу ненужных документов, деньги выдали быстро.
Re: Деньги под бизнес
А с чего бы начать порекомендовали открытие бизнеса?
Re: Деньги под бизнес
Ну определенно нужно финансирование, хорошо продуманный бизнес - план, а так же опытные сотрудники. По поводу последнего, то здесь нужно обращаться в аутсорсинговую компанию Fillin ТЕКСТ , они подберут хороший персонал к вам в фирму, ответственных и целеустремленных, с которым ваш бизнес будет активно расти и развиваться.
Re: Деньги под бизнес
А Вы знаете, что сейчас в России можно для бизнеса получит гранты на развитие и не только от Государства, я тоже не знала !
Сейчас достаточно популярной практикой в Российской Федерации является предоставление грантов на развитие бизнеса — финансовых средств или иных мер прямой поддержки предпринимателей для достижения ими определенных целей. Подобные средства в рамках грантов на развитие бизнеса могут предоставляться как от государства, так и от различных фондов, особенно если бизнес имеет четко выраженную социальную направленность. Узнайте, какие гранты на развитие бизнеса предоставляются в России в 2020 году и как их получить, обо всем этом подробнее вот тут почитайте https://sovetkadrovika.ru/organizaciya-biznesa/granty-na-razvitie-biznesa-v-2020-godu.html . Хорошая тема, мне кажется !
Сейчас достаточно популярной практикой в Российской Федерации является предоставление грантов на развитие бизнеса — финансовых средств или иных мер прямой поддержки предпринимателей для достижения ими определенных целей. Подобные средства в рамках грантов на развитие бизнеса могут предоставляться как от государства, так и от различных фондов, особенно если бизнес имеет четко выраженную социальную направленность. Узнайте, какие гранты на развитие бизнеса предоставляются в России в 2020 году и как их получить, обо всем этом подробнее вот тут почитайте https://sovetkadrovika.ru/organizaciya-biznesa/granty-na-razvitie-biznesa-v-2020-godu.html . Хорошая тема, мне кажется !
7 сообщений • Страница 1 из 1
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