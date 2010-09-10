Сообщение Sumail » 13 сен 2019, 22:50

Всем доброй ночи кто еще не спит, решил я значит открыть бизнес, так как думаю что у меня есть уже все необходимые знания, но для этого мне нужна огромная сумма денег, часть у меня уже есть, но большинства к сожалению нету, поэтому ребят, обращаюсь к вам, посоветуйте мне проверенную кредитную компанию, которая дает кредиты под маленький процент.