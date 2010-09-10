Ипотека
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Ипотека
Как выгодно взять ипотеку на новостройку??
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ипотека
Прежде чем брать ипотеку, подумайте, готовы ли вы ждать окончание строительства. Плюс есть разные риски, типа заморозка строительства и т.д. Я советую брать уже готовую квартиру, так рисков намного меньше, да и въехать туда можно сразу. Оформить ипотеку можно практически в любом банке, но смотрите на проценты, чем меньше он, тем лучше вам) Вот тут есть статья на эту тему
https://v-banke.com/ipoteka/na-novostrojki/ прочитайте ее, там даже советуют проверенные банки, с минимальным процентом)
https://v-banke.com/ipoteka/na-novostrojki/ прочитайте ее, там даже советуют проверенные банки, с минимальным процентом)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость