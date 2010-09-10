Ипотека

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Ипотека

Сообщение Malishev_Vity » 17 сен 2019, 09:29

Как выгодно взять ипотеку на новостройку??
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ипотека

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:21

Прежде чем брать ипотеку, подумайте, готовы ли вы ждать окончание строительства. Плюс есть разные риски, типа заморозка строительства и т.д. Я советую брать уже готовую квартиру, так рисков намного меньше, да и въехать туда можно сразу. Оформить ипотеку можно практически в любом банке, но смотрите на проценты, чем меньше он, тем лучше вам) Вот тут есть статья на эту тему
https://v-banke.com/ipoteka/na-novostrojki/ прочитайте ее, там даже советуют проверенные банки, с минимальным процентом)
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