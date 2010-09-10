Пропал сайт

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Пропал сайт

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:20

Подскажите, что случилось с сайтом 777 слот, не могу найти его
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Пропал сайт

Сообщение igor81 » 5 минут назад

Никуда не пропал сайт 777 слот, просто они поменяли домен на https://777slot.life/ Игры остались прежнее, так что можешь не наводить панику. Кстати, из всех игровых сайтов 777 слот один из любимых, там есть все интересные рулетки и главное можно поиграть бесплатно.
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