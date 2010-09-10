Пропал сайт

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Пропал сайт

Сообщение Алексей Кобзарь » 17 сен 2019, 11:20

Подскажите, что случилось с сайтом 777 слот, не могу найти его
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Пропал сайт

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 03:25

Скорее всего попал под блокировку, это как у букмекеров, вот например sbobet букмекер, он через поисковик не доступен, так как он не официальный и без лицензии от нашей налоговой. Но стоит зайти https://mirror-bet.ru/zerkala/sbobet/ на этот сайт и там будет работающее зеркало, через которое без проблем можно попасть на сайт бука.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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