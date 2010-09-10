Медали
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Медали
Здравствуйте. Я решила прогуляться по разным интернет магазинам фалеристики, чтобы потом можно было оформить доставку на дом всего в несколько кликов мышкой. Просмотрела больше десятка различных каталогов и пока только тут https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... -trud.html мне приглянулась медаль - Ветеран Труда Россия за долголетний и доблестный труд. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству с первой, попавшейся на глаза торговой площадкой в интернете?
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