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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 33 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Медали Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 11:28 Здравствуйте. Я решила прогуляться по разным интернет магазинам фалеристики, чтобы потом можно было оформить доставку на дом всего в несколько кликов мышкой. Просмотрела больше десятка различных каталогов и пока только тут https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... -trud.html мне приглянулась медаль - Ветеран Труда Россия за долголетний и доблестный труд. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству с первой, попавшейся на глаза торговой площадкой в интернете? Вернуться к началу

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