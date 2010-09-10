Нужен совет.

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Нужен совет.

Сообщение Baanse » Сегодня, 16:32

Хочу помочь маме и нужно посадить бегонию, а у нее категорически не получается. Пересмотрели много литературы и все на месте. Нашли ресурс, на котором указаны грамотные советы и вечноцветущая бегония у них прям цветет. Подскажите, кто такие же рекомендации использует или как-то по другому нужно за ней ухаживать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Природа, лес, водоемы, Мещера»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость