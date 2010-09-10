Нужен совет.
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Нужен совет.
Хочу помочь маме и нужно посадить бегонию, а у нее категорически не получается. Пересмотрели много литературы и все на месте. Нашли ресурс, на котором указаны грамотные советы и вечноцветущая бегония у них прям цветет. Подскажите, кто такие же рекомендации использует или как-то по другому нужно за ней ухаживать?
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