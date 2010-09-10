Торговый павильон

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Торговый павильон

Сообщение Хойя » Сегодня, 21:10

Привет всем! Хотела бы вот что спросить. Смотрите. У меня свой магазинчик - это отдельностоящий торговый павильон. Вокруг все очень некрасиво - бурьяном поросло. Вот и думаю - как мне от всего этого избавиться, чтобы вокруг какая-нибудь красивая растительность была, а не колючки
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Торговый павильон

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 21:17

Вам в первую очередь от сорняков надо избавиться. Скосите сперва все колючки, но этого мало, надо еще и корни выкопать, а то иначе снова прорастут и вида не будет
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Торговый павильон

Сообщение Пантерка » Сегодня, 21:26

Даже если вы выкопаете корни, то семеня то все равно останутся в земле. Сорняки - такая зараза, от них так просто не избавиться. Попробуйте гербицидами потравить. Ну а потом уже можно будет засеять эту территорию какой-нибйдь красивой газонной травкой. Можно еще ежу сборная купить: http://moskorma.ru/semena/mnogoletnie/ezha-sbornaya/ Она очень хорошо смотрится с такими травами - естественный вид будет у лужайки
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Торговый павильон

Сообщение Holly » Сегодня, 21:33

Мы проще поступили. Такая же проблема была, так что сделали - выкосили все сорняки, и засыпали территорию кирпичной крошкой. Ну знаете - так дорожки посыпают. Зелень лучше, конечно, а у нас зато проще получилось
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