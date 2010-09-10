Торговый павильон
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Торговый павильон
Привет всем! Хотела бы вот что спросить. Смотрите. У меня свой магазинчик - это отдельностоящий торговый павильон. Вокруг все очень некрасиво - бурьяном поросло. Вот и думаю - как мне от всего этого избавиться, чтобы вокруг какая-нибудь красивая растительность была, а не колючки
Re: Торговый павильон
Вам в первую очередь от сорняков надо избавиться. Скосите сперва все колючки, но этого мало, надо еще и корни выкопать, а то иначе снова прорастут и вида не будет
Re: Торговый павильон
Даже если вы выкопаете корни, то семеня то все равно останутся в земле. Сорняки - такая зараза, от них так просто не избавиться. Попробуйте гербицидами потравить. Ну а потом уже можно будет засеять эту территорию какой-нибйдь красивой газонной травкой. Можно еще ежу сборная купить: http://moskorma.ru/semena/mnogoletnie/ezha-sbornaya/ Она очень хорошо смотрится с такими травами - естественный вид будет у лужайки
Re: Торговый павильон
Мы проще поступили. Такая же проблема была, так что сделали - выкосили все сорняки, и засыпали территорию кирпичной крошкой. Ну знаете - так дорожки посыпают. Зелень лучше, конечно, а у нас зато проще получилось
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