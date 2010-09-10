Сообщение Хойя » Сегодня, 21:10

Привет всем! Хотела бы вот что спросить. Смотрите. У меня свой магазинчик - это отдельностоящий торговый павильон. Вокруг все очень некрасиво - бурьяном поросло. Вот и думаю - как мне от всего этого избавиться, чтобы вокруг какая-нибудь красивая растительность была, а не колючки