Курсы арабского языка

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Курсы арабского языка

Сообщение karina_bogdanova » 19 сен 2019, 09:19

Подскажите, где можно пройти курсы арабского языка дистанционно?
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Курсы арабского языка

Сообщение allenatore » Вчера, 21:46

karina_bogdanova писал(а):Подскажите, где можно пройти курсы арабского языка дистанционно?

Арабский язык по скайпу: http://euroeducation.com.ua/article/52- ... skype.html
https://www.youtube.com/channel/UCWLUH15lvuB012_pMvaBVqg/videos
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