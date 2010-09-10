Курсы арабского языка
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Курсы арабского языка
Подскажите, где можно пройти курсы арабского языка дистанционно?
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Курсы арабского языка
karina_bogdanova писал(а):Подскажите, где можно пройти курсы арабского языка дистанционно?
Арабский язык по скайпу: http://euroeducation.com.ua/article/52- ... skype.html
https://www.youtube.com/channel/UCWLUH15lvuB012_pMvaBVqg/videos
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