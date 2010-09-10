Обменник

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Обменник

Сообщение Malishev_Vity » 20 сен 2019, 14:16

Как вы меняете крипту и где??
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Обменник

Сообщение Алексей Кобзарь » 33 минуты назад

Сейчас много разных обменников и приложений. Но я не советую доверять любому, первому попавшемуся. Я перед тем, как кому-то доверится, читаю отзывы и общаюсь с опытными майнерами. Недавно один человек мне посоветовал этот обменник buy-bitcoin.pro пока он мне нравится. Быстрый обмен, никакой регистрации и круглосуточная тех. поддержка, что еще нужно?))
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