Обменник
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Обменник
Как вы меняете крипту и где??
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Обменник
Сейчас много разных обменников и приложений. Но я не советую доверять любому, первому попавшемуся. Я перед тем, как кому-то доверится, читаю отзывы и общаюсь с опытными майнерами. Недавно один человек мне посоветовал этот обменник buy-bitcoin.pro пока он мне нравится. Быстрый обмен, никакой регистрации и круглосуточная тех. поддержка, что еще нужно?))
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