Обменник
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Обменник
Как вы меняете крипту и где??
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Обменник
Сейчас много разных обменников и приложений. Но я не советую доверять любому, первому попавшемуся. Я перед тем, как кому-то доверится, читаю отзывы и общаюсь с опытными майнерами. Недавно один человек мне посоветовал этот обменник buy-bitcoin.pro пока он мне нравится. Быстрый обмен, никакой регистрации и круглосуточная тех. поддержка, что еще нужно?))
Re: Обменник
Так там курсы разные. А где самые выгодные тогда?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Обменник
Лично у меня довольно-таки обширный выбор обычно между обменниками, потому что мониторинг вот здесь позволяет руководствоваться самыми актуальными курсами ради максимальной выгоды. Советую вам тоже посетить перед обменом курсофф.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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