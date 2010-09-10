Обменник

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Обменник

Сообщение Malishev_Vity » 20 сен 2019, 14:16

Как вы меняете крипту и где??
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Обменник

Сообщение Алексей Кобзарь » 09 окт 2019, 11:13

Сейчас много разных обменников и приложений. Но я не советую доверять любому, первому попавшемуся. Я перед тем, как кому-то доверится, читаю отзывы и общаюсь с опытными майнерами. Недавно один человек мне посоветовал этот обменник buy-bitcoin.pro пока он мне нравится. Быстрый обмен, никакой регистрации и круглосуточная тех. поддержка, что еще нужно?))
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Обменник

Сообщение gosbon74 » 16 ноя 2019, 17:16

Так там курсы разные. А где самые выгодные тогда?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Обменник

Сообщение staspavlov777 » 18 ноя 2019, 08:15

Лично у меня довольно-таки обширный выбор обычно между обменниками, потому что мониторинг вот здесь позволяет руководствоваться самыми актуальными курсами ради максимальной выгоды. Советую вам тоже посетить перед обменом курсофф.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Обменник

Сообщение vikont » Сегодня, 13:31

Хороший обменник, который я лично использую уже не в первый раз https://betatransfer.net/ пользоваться удобно и понятно, много разных направлений для обмена.
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